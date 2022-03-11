5至11歲童是否接種疫苗？專家預計24日開會討論

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指揮中心發言人莊人祥說，專家24日將開會討論5至11歲兒童基礎劑、12至17歲青少年追加劑事宜。圖為醫護人員準備施打莫德納疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北11日電）台灣是否跟進國外供兒童接種COVID-19疫苗受關注，指揮中心發言人莊人祥今天說，規劃於3月24日開會，專家將討論5至11歲兒童基礎劑、12至17歲青少年追加劑事宜。

先前曾發生數起幼兒園與國小COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，但台灣5至11歲兒童尚無法接種疫苗，反觀歐美國家與日本皆已開放5歲以上兒童接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，目前規劃將於3月24日左右召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，討論是否開放12至17歲青少年接種第3劑追加劑，以及5至11歲兒童是否接種第1劑基礎劑。

莊人祥說，ACIP專家委員將針對現有的mRNA疫苗，包含輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna），討論是否提供兒童與青少年接種。

兒少接種疫苗備受關注，但成人接種速度卻趨緩。指揮中心自昨天起推出疫苗獎勵新制，65歲長者接種即可獲得新台幣500元衛教品。

第26期1922公費疫苗預約平台今天中午預約截止，莊人祥說，共計有21萬1076人完成預約；其中有8993人是65歲以上長者，將於14至20日陸續接種，長者可領取500元衛教品。

指揮中心也統計，昨天疫苗接種8萬8378劑，疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.15%，第2劑77.49%，基礎加強劑0.82%，追加劑45.87%。

莊人祥說，高齡長者疫苗接種狀況是評估未來逐步解封的指標之一，其他指標還包含檢疫民眾家用快篩結果回報的遵從度，以及國外疫情狀況等，指揮中心內部也持續討論，盼未來1個月會趨於明朗。

另韓國宣布自21日起，完整接種COVID-19疫苗者入境免隔離。對此莊人祥表示，將透過外交部詢問韓國新制的細部規定，但他也提到，韓國目前疫情嚴重，開放完整接種者入境免隔離的措施可以理解，而台灣也會針對國際疫情評估未來邊境開放措施。

此外，日本政府已在檢討是否施打第4劑疫苗，對此莊人祥說，會持續蒐集國外接種建議，是否接種與間隔多久等，並交由ACIP專家委員討論並提供國內接種建議。

有媒體也問及，莫德納次世代疫苗的採購進度，莊人祥說，今年與明年已採購3500萬劑莫德納疫苗，台灣也會密切關注莫德納次世代疫苗研發，以及其他國家通過緊急使用授權（EUA）的進度。（編輯：陳政偉）1110311