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美5歲以下接種COVID-19疫苗 食藥局延2個月決定

2022/2/12 11:49
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，讓6個月到4歲幼兒接種輝瑞大藥廠和德國生技公司BioNTech的COVID-19疫苗仍需更多數據，因此將推遲至少2個月才會做出決定。

路透社報導，美國政府打算於本月21日開放這個年齡層的幼兒接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，因此食藥局原本計劃依據早期試驗數據，最快在下週做出決定。

食藥局今天表示，在輝瑞（Pfizer）和BNT申請緊急使用授權後，已檢視新收到的試驗資料，決定需要更多數據才能權衡是否批准。

食藥局表示，全美約有1800萬名孩童落在這個年齡層，急著替孩子接種的家長可以放心，食藥局正在花時間確認這支疫苗符合許可標準。

食藥局生物製劑評估暨研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任馬克斯（Peter Marks）說：「如果未達標準，程序就不能繼續進行。」他提到，促使食藥局推遲決定的部份新數據才剛出爐。

輝瑞和BNT本月稍早曾應食藥局要求，提交3劑接種計畫中的前2劑數據；食藥局並未公布有關效力的資料。

輝瑞和BNT提交數據一事令人訝異，因為這兩家公司去年12月表示，2劑低劑量疫苗的早期試驗結果未能達到預期，還修改了臨床試驗來測試3劑的版本。

輝瑞及BNT今天表示，預期在4月初可得出3劑疫苗計畫的數據。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110212

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