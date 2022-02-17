英國將向5到11歲兒童提供COVID-19疫苗 有助預防重症

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英國17日宣布，將讓5到11歲孩童接種COVID-19疫苗，提高預防兒童得到重症的保護力。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國今天表示，將向所有5到11歲孩童提供COVID-19疫苗，擴大向兒童推出疫苗接種，跟進其他國家做出這項決定。

路透社報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）宣布這項措施時說，他已接受專家的建議；專家認為，讓年幼兒童接種疫苗，有助於防範未來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起。

英國已向脆弱孩童提供COVID-19疫苗，但在擴大讓5到11歲孩童接種疫苗上，速度比美國、加拿大、愛爾蘭與以色列緩慢。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI）表示，如果未來再爆發COVID-19疫情，向5到11歲孩童提供疫苗，有助於提高預防兒童得到重症的保護力。

賈維德說，政府接受了讓英格蘭5到11歲孩童接種疫苗的建議，國民保健署（National Health Service, NHS）準備推出疫苗。

他說：「NHS準備在4月擴大向所有孩童提供這項非緊急措施。因此，在我們學習與病毒共存時，如果有意願的話，家長可以接受這項提議，提高防範未來出現新一波COVID-19疫情的防護力。」

英國政府將在21日公布與COVID-19共存的進一步細節。

JCVI表示，已有讓這個年齡層接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）兒童疫苗的非緊急措施，讓他們在間隔12週注射第2劑。

英國的4個構成國已根據JCVI指導方針推出COVID-19疫苗。蘇格蘭與威爾斯表示，將接受JCVI建議向5到11歲孩童提供疫苗接種。

英國染疫不治病例累計達16萬例，雖已迅速向年長者與最脆弱者提供疫苗，但在向孩童提供疫苗上，英國態度較為謹慎。

傳染病防治退休顧問英格利許（Peter English）表示，兒童染疫不治病例很罕見，但在降低兒童的COVID-19長期後遺症或重症風險上，接種疫苗很重要，且疫苗是安全的。

英格利許說：「有許多其他國家讓5歲以上孩童接種疫苗已數個月，有關疫苗安全性的證據隨處可見。英國在這個議題上慢半拍。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110217