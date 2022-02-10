美6月嬰至5歲幼兒 預計21日開打COVID-19疫苗

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）文件，滿6個月至5歲幼兒預計最快在2月21日可以開始接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

路透社報導，即使輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗在2至4歲幼兒組臨床試驗未能產生免疫反應，美國食品暨藥物管理局（FDA）正考慮給予緊急使用授權，讓滿6個月至5歲幼兒接種。

輝瑞藥廠與合作夥伴德國生技公司BioNTech表示，應 FDA要求已提交取得授權的試驗數據。

FDA外部顧問小組預定本月15日開會，討論是否建議FDA批准5歲以下幼兒接種疫苗。5歲以下幼兒是目前唯一沒有資格接種疫苗的年齡層，預計在討論會議後不到一週即展開接種行動。

根據CDC文件，一旦FDA批准使用，美國政府計劃本月底前初步配送1000萬劑輝瑞/BNT疫苗給各州、地方和領地轄區。

根據CDC，全美6個月至4歲幼兒人數約1800萬，在初步供應1000萬劑疫苗後還會額外供給。

首批施打預計於本月21日開始，優先接種對象為罹患COVID-19重症高風險的兒童。

各行政區和「聯邦藥局合作計畫」的藥局將在23日和25日、或CDC發布建議後約一週，收到第2批和第3批疫苗。

一旦獲得授權，6個月至5歲年齡層幼兒接種的輝瑞/BNT疫苗劑量為3微克。5至11歲幼童的接種劑量為10微克，12歲以上則為30微克。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110210