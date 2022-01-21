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日本批准輝瑞疫苗可打5到11歲兒童 擬3月起開打

2022/1/21 11:43
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省今天批准可為5歲到11歲兒童接種美國輝瑞（Pfizer）疫苗，將接種年齡由12歲以上放寬到5歲以上，擬從3月起開打。

日本放送協會（NHK）報導，日本去年5月將輝瑞疫苗接種年齡放寬到12歲以上，輝瑞去年11月申請將5歲至11歲孩童也納入接種對象；厚生勞動省（類似台灣衛生福利部）為此昨天晚間與專家召開會議討論，確認疫苗有效性與安全性後，今天正式批准。

目前日本允許的其他疫苗接種年齡，美國莫德納（Moderna）疫苗為12歲以上、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗為40歲以上；日本政府今天批准輝瑞疫苗可打5到11歲孩童，是首度允許為未滿12歲者接種疫苗。

厚生勞動省規劃，3月起為5到11歲孩童施打疫苗，可在醫院進行個別接種，或由地方政府進行集體接種。

另外，厚勞省也批准中外製藥公司開發的類風濕性關節炎藥物「安挺樂」（Actemra，學名Tocilizumab），可作為需要吸氧氣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者用藥。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110121

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