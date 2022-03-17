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疫情趨緩 赴英法等歐陸12國度假打工無限制

2022/3/17 14:07
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（中央社記者黃雅詩台北17日電）歐洲疫情趨緩，外交部今天宣布，英、法等12個跟台灣簽署協議的國家，今年對台灣青年申請度假打工沒有任何限制，英國並開放台灣打工青年可就地轉換簽證，提供在當地職涯無縫接軌機會。

外交部今天舉行例行記者會，歐洲司長陳立國表示，台灣在歐洲地區，迄今已和英國、德國、法國、愛爾蘭、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、捷克、荷蘭、盧森堡、比利時、奧地利等12個國家簽署度假打工協議，隨著歐洲疫情趨緩，外交部已向相關國家確認，今年這12個國家對於台灣朋友要入境度假打工，都沒有任何限制。

陳立國表示，到各國度假打工的年齡限制與停留期間規定不同，原則是不得在境內轉換簽證類別，不過為了讓台灣青年在簽證屆期時，不必再花機票錢和時間往返辦理新簽證，台灣3月10日已與英國以換函方式，即日生效開放兩國打工青年在持度假打工簽證入境後，可在境內轉換簽證類別，不用再出境。

陳立國表示，英國開放台灣青年轉換簽證的類別是技術工作、醫療照護工作，公司內部轉任及學生簽證，台灣則對英國來台打工度假者開放應聘與就學居留簽證。

陳立國說，台灣與法國先前已在109年底互相以特案方式同意，在疫情期間，持度假打工簽證入境者，得於境內申請換發居留簽證。（編輯：郭無患）1110317

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