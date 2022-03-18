3/18本土增1例、境外移入74例 無死亡

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、74例境外移入，無新增死亡個案。（編輯：李明宗）1110318

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及74例境外移入（36例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案（案21792），為南部30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，3月14日開始陸續出現喉嚨不適、畏寒及咳嗽等症狀，自行購買家用快篩陽性後，3月17日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（ CT值11.4），感染源調查中，衛生單位將持續進行疫調及相關防治工作。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為52例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（18例）、美國（9例）、印尼（7例）、加拿大（3例）、波蘭（2例）、柬埔寨、香港、南非、馬來西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、菲律賓及英國（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於去（2021）年12月17日至今（2022）年3月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,690,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,668,696例排除），其中21,658例確診，分別為6,110例境外移入，15,494例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）