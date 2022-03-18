台南6旬男只打過1劑AZ 染疫併嚴重肺炎

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）指揮中心今天公布，與宮廟旅遊團相關的台南60多歲男性，確診後併發嚴重肺炎，是今年第3起重症病例，個案有多重慢性病史僅打過1劑AZ疫苗，所幸經治療病況已改善。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中公布過去一週確診病例基因定序結果。

羅一鈞表示，過去一週境外移入病例共有65例檢出Omicron變異株，截至目前，國內累計檢出1209例Omicron個案，其中808例為境外移入病例，超過半數來自越南、印尼、泰國等東南亞國家，另有401例為本土病例。

值得注意的是，上週境外移入病例新增1例感染Omicron併發中重度個案。羅一鈞說，這名個案為50多歲本國籍男性，有高血壓病史、曾於海外打過2劑BNT疫苗，個案1月中旬從美國入境時落地採檢陽性、Ct值18且無症狀。

不過，羅一鈞指出，考量這名個案有慢性病史，住院第2天開始以瑞德西韋治療，隔天血氧濃度下降至90%，使用氧氣鼻管治療、X光檢查發現兩側肺浸潤治療，在醫院持續進行肺炎及類固醇治療，2週後符合解除隔離條件出院，目前累計4例境外移入Omicron重症病例。

羅一鈞說，本土病例也新增1例中重度個案，個案為台南60多歲男性，有中風、癲癇、巴金森氏症等神經系統慢性病史，去年7月曾接種1劑AZ疫苗，今年3月因就醫復健遭匡列、採檢確診，Ct值僅16。經比對為宮廟旅遊團衍生至台南某醫院群聚疫情的確診個案。

羅一鈞指出，個案住院觀察期間出現發燒、氧氣濃度下降症狀，檢查發現，使用氧氣面罩治療，住院期間使用瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑治療，並未入住加護病房，目前持續追蹤病毒量變化，若符合解除隔離條件且生命徵象都穩定，就可望出院。

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羅一鈞說，據統計，1月以來本土980例確診個案中，累計3例中重度個案，其中1人死亡，3例都是60歲以上長者，國內重症率0.34%、死亡率0.11%，都比鄰近國家如韓國、香港等來得低，顯示台灣因疫情控制相對穩定，醫療照護尚有餘裕，也沒有觀察重症死亡率有上升情形。

除了新增中重症個案外，指揮中心也觀察到有1例個案隱藏期長達26天，羅一鈞說，這名個案為印度籍男子入境完成14天檢疫期後，直到第26天才確診，原本研判可能與北市防疫旅館有關，但經基因定序發現與同樓層確診者序列不同，由於Ct值從27變成30，再變成陰性，研判為舊案，對社區無威脅。（編輯：管中維）1110318