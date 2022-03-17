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基隆個案檢出Omicron新序列 本土傳播鏈增至17條
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基隆個案檢出Omicron新序列 本土傳播鏈增至17條

2022/3/17 14:47（3/17 15:11 更新）
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一名基隆染疫個案的病毒基因定序17日出爐，為全新Omicron序列，是國內第17條Omicron傳播鏈。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
一名基隆染疫個案的病毒基因定序17日出爐，為全新Omicron序列，是國內第17條Omicron傳播鏈。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）基隆染疫女的病毒基因定序出爐，檢出全新Omicron（BA.2）序列，是國內第17條Omicron傳播鏈，正和境外移入病例比對以釐清感染源，初判與東南亞有關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，COVID-19本土零確診，也沒有死亡個案，另新增91例境外移入病例。

日前有1名住在基隆、在台北五分埔工作的20多歲女性（案21497），日前確診染疫、感染源待釐清。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案檢出全新的Omicron變異株序列（BA.2），與本土現有Omicron序列都不同，為國內第17條Omicron傳播鏈，目前正和境外移入病例比對基因序列，也會和工作地附近檢疫確診個案比對。

羅一鈞說，過去國內共有5條BA.2傳播鏈，包括桃機防疫人員、高雄港社區群聚事件、高雄染疫引水人、桃機染疫航警、境外移入引起的宜蘭家庭群聚等。

羅一鈞指出，根據初步判定，這名個案病毒序列近似東南亞病毒株，如越南、印尼等都是最近出現較多BA.2境外移入病例的國家，未來會持續朝此方向調查。

羅一鈞表示，除此之外，雙北家庭群聚中染疫的友人（案21440）基因定序結果也出爐，確定為同起群聚；宮廟旅遊團、台南某醫院群聚也新增3例定序出結果，均與同起群聚個案相同。（編輯：陳政偉）1110317

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