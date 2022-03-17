自主健康管理快篩間隔縮短 未完成回報最高罰30萬元

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指揮中心提醒，隔離、檢疫措施期滿執行自主健康管理者，若未回報檢測結果或違反相關規定者，最高可罰新台幣30萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）考量Omicron變異株潛伏期短，指揮中心今天宣布調整居家檢疫、隔離者在自主健康管理期間的快篩期程，從原本第3天、第6天改為第2天及第4天，並以雙向簡訊回報結果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，但考量Omicron變異株潛伏期變短，中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布強化監測作為。

指揮中心指揮官陳時中表示，今年3月7日凌晨0時起入境檢疫天數從14天縮短為10天，入境者及染疫個案的密切接觸者原規定應於隔離、檢疫措施期滿後，接續執行7天自主健康管理，並在第3天、第6天至第7天進行公費家用快篩試劑檢測。

陳時中說，即日起快篩期程將改為自主健康管理期間的第2天、第4天各執行1次，並以雙向簡訊回報檢測結果。

指揮中心提醒，依「傳染病防治法」規定，隔離、檢疫措施期滿執行自主健康管理者，若未回報檢測結果或違反相關規定者，將由地方政府加強追蹤，最高可罰新台幣30萬元罰鍰。

指揮中心強調，因應Omicron變異株威脅，國內本土疫情尚未平息，仍存在社區傳播風險，檢疫、隔離及自主健康管理措施皆是控制疫情的重要方法，呼籲民眾務必配合、遵守相關規範，共同維護社區安全。（編輯：陳政偉）1110317