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陳時中：首批檢疫10天者期滿 17日後疫情是下一步解封關鍵

2022/3/16 15:21（3/16 16:34 更新）
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指揮中心指揮官陳時中16日表示，近期台灣已「類清零」，下一步解封須觀察17日後疫情。圖為台北信義商圈街頭人潮。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中16日表示，近期台灣已「類清零」，下一步解封須觀察17日後疫情。圖為台北信義商圈街頭人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）國內疫情未停歇，陸續有零星個案，外界憂「清零」難達標，恐成解封變數，指揮中心指揮官陳時中表示，近期台灣已「類清零」，下一步解封須觀察17日後疫情。

中央流行疫情指揮中心統計，國內尚在監測期、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染源待釐清傳播鏈維持3條，分別為基隆染疫女（案21497），定序尚未出來，及雙北家族親友群聚，還有桃園米迪幼兒園群聚。雖然偶爾會出現本土零確診，但持續出現零星個案。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前台灣境內的零星個案，不在考慮造成疫情升溫的範圍內，這幾天台灣疫情有點「類清零」傾向，但仍然不可因此鬆懈。

陳時中提到，因為自3月7日入境檢疫天數縮短至10天，且檢疫場所改為居家為主，預估3月17日後，是觀察新制上路後，是否對於境內疫情造成影響重要關鍵期，如果疫情可以穩定控制，才會考量後續解禁。

台灣正朝經濟防疫模式前進，陳時中日前鬆口，入境檢疫期將朝向753規劃，也就是循序漸進將檢疫天數縮短至7天、5天、3天，最後則是全免檢疫，紐西蘭已宣布入境免隔離，台灣入境解禁規劃何時上路備受關注。

陳時中表示，邊境管制放鬆，本土疫情勢必升溫，台灣打開國門規劃，秉持「不落後太多，在逆境中做好」原則，須將本土疫情控制在可承受範圍。

針對媒體詢問若檢疫縮短到5天，推估20%染疫者可能進入社區，他坦言，確實可能出現大量本土或境外輕症患者，但尚無規劃改為居家隔離。

陳時中認為，解禁後，本土疫情控制關鍵在於民眾自主應變性，如染疫者疫調據實以告，疑似症狀者積極居家快篩，辦公場所落實分流分艙，設立內部防疫小組等，都有利於將疫情控制，全民防疫做愈好，解禁速度自然會加快。

國際疫情持續，自韓國入境的確診人數明顯增加，今天共新增11人，指揮中心發言人莊人祥解釋，其中9例自韓國境外移入個案是船上自費採檢發現。

至於為何僅擬將韓國增列入落地採檢範圍，不考慮所有國家一視同仁，皆納為落地採檢對象，陳時中解釋，是否執行落地採檢有2大考慮因素，首先是機場容量跟班機頻繁度，再者是當地及入境陽性率，韓國近一週確診率是世界最高，所以才會考慮納入。

據指揮中心現行規定，旅客抵台時須「落地採驗」航班為歐美、中東、紐澳及印度、東南亞航線航班，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。（編輯：陳政偉）1110316

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