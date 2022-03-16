桃園米迪幼兒園案增2例 足跡至聯邦銀行婦研判為舊案

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國內16日新增3例本土個案，2人與米迪幼兒園案有關。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）國內今天新增3例COVID-19本土個案，2人與米迪幼兒園案有關，屬於居家隔離陰轉陽病例，另外還有1名曾赴聯邦銀行婦人確診，病毒量低、抗體陽性，研判為舊案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增90例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別為3例本土個案及87例境外移入（47例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增3例本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲。陳時中說，新增的2名與桃園米迪幼兒園群聚有關個案（案21604、案21626），是日前公布過的富林國小染疫姊弟檔的同住家人，居家隔離期滿陰轉陽個案，Ct值分別為25.8、25.2，此案累計34人確診。

另外，今天還新增1名與今年1月爆發的桃園聯邦銀行健行分行群聚有關個案（案21605），個案有糖尿病病史，昨天被家人發現在家中意識不清，急救送醫，驗出高血糖，同步進行PCR檢驗確診，Ct值為39、N抗體為陽性，研判為舊案。

據初步疫調發現，案21605已完整接種3劑COVID-19疫苗，分別為接種2劑AZ疫苗、第3劑為BNT疫苗。陳時中說，案21605平時足跡單純，1月曾去聯邦銀行健行分行辦帳戶，因為與染疫銀行行員（案17672）有工作場域足跡重疊，因此當初有被匡列採檢。

陳時中說，案21605在1月13日採檢陰性，當初同住家人採檢也皆為陰性，如今案21605確診，衛生單位將針對密切接觸的家人持續疫調，若沒有新增其他陽性個案，基本上案21605對社會威脅較少，聯邦銀行群聚威脅就算過去了。（編輯：陳仁華）1110316