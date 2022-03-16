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疫情9/300

自韓國入境確診人數增加 擬改落地採檢

2022/3/16 14:20（3/16 14:38 更新）
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國內16日新增87例COVID-19境外移入病例，其中韓國入境確診人數明顯增加。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
國內16日新增87例COVID-19境外移入病例，其中韓國入境確診人數明顯增加。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）國內今天新增87例COVID-19境外移入病例，其中韓國入境確診人數明顯增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日擬將韓國入境旅客列入落地採檢對象。

指揮中心今天公布國內新增90例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為3例本土個案及87例境外移入（47例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（30例）、韓國（11例）、印尼（5例）、香港、澳大利亞及美國（各4例）、馬來西亞（2例）、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨（各1例）移入，另20例調查中，入境日介於今年2月8日至3月15日。

陳時中指出，境外移入個案中，值得注意的是，韓國入境確診者新增11例，入境國家確診人數排名第2，中央將檢討韓國入境採檢模式，考慮未來韓國班機可能需列入落地採檢範圍，是否執行將觀察近日韓國入境陽性率。（編輯：張雅淨）1110316

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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