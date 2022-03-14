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韓國確診連日增逾30萬例 重症人數創新高

2022/3/14 11:35
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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）Omicron變種病毒疫情在韓國連日新增逾30萬例確診，截至今天凌晨零時，單日新增30萬9790例，重症人數創下1158例新高。

韓國重症人數自8日起，一直維持在1000例以上，中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，重症人數較前一天增加84例，增至1158例，超過去年12月底的1151例紀錄。

住院治療中的重症患者以80歲以上404例為最大宗，其次為70歲以上339例及60歲以上235例。50歲以下年齡層重症人數則在5到31例。

Omicron疫情在韓國迅速擴散，確診人數及重症、病歿人數也快速增加，當局判斷疫情已進入高峰期，重症人數可能增至2000例上下。

截至今天凌晨零時，韓國境內新增30萬多例確診案例，居家治療人數增至161萬1174例，病歿人數新增200例，累計1595例死亡。

防疫當局今天宣布進一步擴大接種計畫，31日起將為5到11歲孩童施打疫苗。韓國目前完成接種人數占全國人口86.6%，已施打第3劑人數占比則達62.6%。（編輯：韋樞）1110314

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