基隆確診者KTV歡唱吃火鍋 26名市民匡列篩檢陰性

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市昨天新增1例確診病例，案21497為20多歲女性在台北工作，曾到基隆市某火鍋店及KTV歡唱，基隆市府共匡列30人，其中26人為基隆市民，經篩檢後都是陰性。

基隆市衛生局今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診病例案21497因出現發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑篩檢呈現陽性後，主動通報衛生局，經安排至衛生福利部基隆醫院採檢結果為陽性，已將個案收治在基隆醫院。

衛生局指出，個案在北市「禾荷HER．HER」擔任銷售員，經疫調，職場接觸者有3名同事，至於個案的同住家人有公婆、小叔、丈夫、兒子共5名。

至於公開場所部分，個案13日晚間曾到基隆市某火鍋店用餐，衛生局已匡列9名火鍋店員工及4名同時段用餐的客人共13名居家隔離並安排篩檢；此外，個案在6日凌晨曾到基隆市某KTV唱歌，已匡列6名同行友人及3名外場工作人員採檢。

衛生局表示，統計共匡列30人篩檢，其中3名職場接觸同事及1名KTV同行友人為台北市民，已通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調；其餘26名為基隆市民，經篩檢後都是陰性，衛生局將持續找出相關接觸者及釐清可能感染源。（編輯：戴光育）1110315