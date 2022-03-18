嘉市確診男曾參加婚宴 飯店餐廳員工PCR均陰性

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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義市18日電）嘉義市今天新增一名COVID-19確診個案21792，是30多歲男性業務員，Ct值11.4、病毒量高，因個案13日曾到飯店參加婚宴，飯店說明，餐廳員工PCR均為陰性。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會說明，嘉義市維持零確診逾7個月後，今天新增一名COVID-19確診個案21792，是30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，匡列接觸者27人PCR均為陰性，須居家隔離21人（嘉義市13人、外縣市8人），感染源待釐清。

黃敏惠說，案21792曾於3月13日上午11時30分至下午3時前往耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，未至其他樓層，用餐期間未戴口罩，但有固定座位且未逐桌敬酒。

嘉義市耐斯王子大飯店說明，飯店得知後，目前已完成全館預防性消毒。個案僅於阿里山宴會廳用餐，用餐完隨即離開，並未住宿及逛街，在飯店足跡單純。

耐斯王子大飯店指出，飯店第一時間得知有確診者足跡訊息，餐廳員工於17日晚間均進行核酸檢驗（PCR），結果均為陰性。飯店每場宴會結束後，均會加強清潔消毒；目前員工均已完成接種2劑疫苗。

另外，嘉義縣衛生局表示，嘉義縣有3名鄉親於13日與案21792一同參加婚宴，被匡列為接觸者，已完成核酸檢驗（PCR），結果均為陰性，3人無不適症狀，目前依規定居家隔離中，衛生局不敢掉以輕心，持續加強疫情監控。（編輯：張芷瑄）1110318