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疫情10/300

韓國確診暴增逾62萬例 單日病歿人數創新高

2022/3/17 13:26（3/17 13:51 更新）
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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數再創新高，截至今天凌晨零時，單日新增62萬1328例，較先前紀錄大增22萬例，病歿人數也創下429例新高。

Omicron疫情在韓國迅速擴散，確診人數及重症、病歿人數都快速增加，16日全天新增62萬1328例，僅62例為境外移入，人口密集的首都圈確診數已來到34萬3322例。

原本維持在100到200例左右的病歿人數也大增至429例，較先前最高紀錄幾乎倍增，其中以80歲以上患者為最大宗。累計病歿人數達1萬1481例，死亡率0.14%。

重症人數雖較前日減少85例，但仍維持在1000例以上；居家治療人數則來到192萬5759例，接近200萬大關。

正在考慮進一步放寬防疫規範的韓國當局說明，這次單日確診數暴增，主要是受到群聚採檢標準擴大及算入前一天漏計的案例數影響。

當局指出，病歿案例增加主要是60歲以上高齡族群，且約半數病逝者患有慢性疾病，無法確知死因為COVID-19還是原患有的慢性疾病。

由於韓國政府先前改變防疫方針，將重心放在重症患者治療上，不再追蹤感染途徑，採檢要求也放寬，以核酸檢測（PCR）搭配快篩檢查，降低醫療體系負擔。因此不排除出現症狀或陽性反應但未依當局要求隔離治療的「隱形確診者」。

當局表示，為鼓勵民眾積極採檢、隔離治療，正考慮提供支援確診期間生活費等方案。

韓國現行社交距離規範實施期限至20日為止，當局預計在18日公布21日起實施新規，可能將私人聚會人數上限從6人放寬至8人，餐廳、咖啡店等營業時間從晚上11時延長至午夜為止。但許多專家在近期疫情進入高峰後提出反對意見，可能使當局再次陷入民生與防疫的兩難。（編輯：馮昭）1110317

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