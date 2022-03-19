韓國確診者激增 擬許可默沙東口服藥緊急使用

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韓國近期單日確診人數激增，本週一度突破62萬例。圖為17日接受採檢的首爾市民。（共同社）

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓國近期確診人數快速增加，居家治療人數也大幅提高，為確保可供高風險患者選擇的藥物品項，韓國政府今天表示正在考慮就默沙東公司開發的COVID-19口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）發出緊急使用授權。

韓國食品醫藥品安全處今天表示，為了無法使用輝瑞口服藥Paxlovid或注射型瑞德西韋等藥劑的高風險輕症至中等症狀患者，正在考慮是否追加對默沙東口服藥發給緊急使用授權，以提供更多治療方式選擇。

韓國食藥處去年11月17日開始對默沙東口服藥進行緊急使用授權審查，但在對輕症或中等症狀高風險患者的臨床試驗中，能預防症狀惡化至入院治療或死亡的效果僅達3成，因此仍未發出緊急使用授權。

韓國在1月就開放國內使用輝瑞口服藥Paxlovid，但須考慮不能併用的藥物多，實際使用對象有限，加上近期境內單日確診人數暴增至40萬例上下，迫使當局考慮開放新藥物使用。但食藥處目前對是否授權、授權時間點等仍無具體構想。

韓國政府目前已與默沙東簽約購買24.2萬人份莫納皮拉韋口服藥，與輝瑞簽約購買76.2萬人份Paxlovid，未來可能以臨床預防效果達88%的Paxlovid為主，無法使用Paxlovid的患者才使用莫納皮拉韋。

目前到貨Paxlovid共16.3萬人份，雖仍有庫存，但依近期疫情擴大及開立處方速度，可能在未來一週內用完。

韓國近期單日確診人數激增，本週一度突破62萬例，18日全天雖降至38萬1454例，仍維持在高峰水準，確診人數累計已超過903萬例；單日病歿人數維持在300例上下，重症人數也一直都在1000例以上，重症病床使用率達65.9%。

居家治療人數同樣隨確診人數大幅上升，截至今天凌晨零時已來到208萬5361例，較前一天增加近6.7萬例，其中30.2萬例為60歲以上或免疫功能低下的高風險族群。（編輯：周永捷）1110319



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