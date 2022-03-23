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疫情10/300

美國確診數降 1/3個案感染Omicron亞變種BA.2

2022/3/23 13:33（3/23 14:03 更新）
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美國政府22日公布數據顯示，自1月感染人數創新高後，整體確診病例持續下降。圖為美國購物中心人潮。（中央社檔案照片）
美國政府22日公布數據顯示，自1月感染人數創新高後，整體確診病例持續下降。圖為美國購物中心人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府今天公布數據顯示，美國目前約1/3的COVID-19病例是感染Omicron亞變種BA.2；數據也指出，自1月感染人數創新高後，整體確診病例持續下降。

儘管在其他國家也看到傳染性極強的Omicron亞變種病例數增加，但美國衛生專家表示，美國似乎不太可能出現新一波大規模感染潮。

自今年1月以來，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例數已大幅下降。

亞洲和歐洲部分地區病例數近來開始飆升，引發疫情是否也會在美國捲土重來的疑慮，因為過去兩年期間，只要歐洲病例數激增，美國也會在數週後跟進。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，在包括新澤西州、紐約州和麻薩諸塞州在內的東北部地區，Omicron亞變種BA.2目前占新增病例的一半以上。

CDC表示，截至3月19日的這一週，BA.2占美國感染病例的35%，相較下截至3月12日的這週為22.3%。

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天在「華盛頓郵報」一場活動中表示，他不認為最近會出現大規模感染潮，「除非發生什麼巨大變化」。

不過佛奇也指出，在英國病例數遽增後3週，美國通常也會出現類似情況，「所以如果真會出現病例數飆升，我們應該會在下週左右看到」。

波士頓的布里翰婦女醫院（Boston's Brigham and Women's Hospital）感染科主任庫里茨克斯（Daniel Kuritzkes）表示，尚無證據顯示會爆發BA.2的嚴重疫情。

他說：「我認為需要特別關注與民眾需要保持警惕的是，隨著口罩和聚會規定鬆綁，BA.2或任何變種病毒都有可能伺機而動。」

世界衛生組織（WHO）表示，BA.2比引發冬季大規模疫情的BA.1傳染性更強，不過BA.2似乎不會引發更多重症。世衛也表示，早期數據顯示，感染過BA.1可提供有效防護，有助避免感染BA.2。

截至3月19日，全美單日新增病例的7日移動平均值為2萬7747例，比前一週下降近18%。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110323


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