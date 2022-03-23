韓國單日確診再創次高紀錄 累計逾千萬例染疫

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）截至今天凌晨零時，韓國境內新增49萬881例COVID-19確診案例，較前一天大增13萬例，刷新次高紀錄，累計確診人數突破1000萬例，若不考量重複確診因素，相當於每5名韓國人中就有一人確診。

據韓國中央防疫對策本部統計，疫情爆發至今，韓國累計確診人數已達1042萬7247例，約為韓國人口的20%。依其他國家經驗，累計確診數達到整體人口數2成時，疫情擴散情況可望開始減緩，但韓國防疫當局及相關專家還不敢太早下定論。

韓國防疫當局在22日記者會中表示，將持續觀察本週疫情變化，才能判斷疫情是否真的趨緩。

韓國政府原本預估疫情在12至22日間就會到達最高峰，23日新增確診數可能達50萬例，隨後穩定下降；但隨著21日起私人聚會人數及入境隔離限制放寬，疫情是否真會如預期下降仍待觀察。

病歿與重症人數也維持在高峰狀態，22日共新增291例病歿案例，雖較前一天減少93例，但仍接近300例；其中以80歲以上患者最大宗，多達179例死亡，60歲以下死亡案例共11例。

重症人數則較前一天小減20例，來到1084例，連續16天維持在1000例以上，全國重症病床使用率達64.4%，專門提供狀況改善的重症病患或可能惡化的中等症狀病患用的病床使用率也達到68%。

居家治療人數則達到182萬7031例，較前一天增加5069例，增幅較先前稍微趨緩，其中約27萬例為60歲以上或免疫能力低下等需要定時問診的高風險族群。（編輯：林憬屏）1110323