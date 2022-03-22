中國3週逾4萬病例 專家：動態清零難度更大

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（中央社記者張淑伶上海22日電）3月以來僅3週，中國COVID-19本土陽性病例累計已超過4萬1000例，波及28個省區市。中國流行病學專家吳尊友說，「動態清零」仍是方針，但是難度比以前更大。

界面新聞報導，22日的中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上通報，3月1日至21日，全國累計報告本土感染者超過4萬1000例，波及28個省區市。

其中，吉林省報告感染者超過2萬2000例，且自14日以來連續8天單日新增感染人數均超過1000例，疫情仍處於高檔，吉林市和長春市的社會面傳播風險仍在。

報導引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，從全球來看，當前西太平洋地區處於疫情高峰流行階段，受周邊國家及香港高位疫情影響，近期中國境外輸入病例明顯增多。

吳尊友表示，現在由於有大量的無症狀感染者，或者是特別輕症的病例，他們在疫情傳播擴散當中發揮非常重要的作用，這也為防控工作增加了困難。

他說，「我們仍然堅持『動態清零』方針，但『動態清零』實現清零目標的難度比以前更大」，這就需要更早發現疫情，更快採取措施，各項措施的落實需要更徹底。

根據15日發布的最新版「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，COVID-19病例實行分類收治，輕型病例實行集中隔離管理。

中新網報導，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝在今天的發布會中說，已要求各省現在根據疫情的形勢建設或者拿出建設的方案，保證每個省能夠至少有2至3家方艙醫院，作為輕型和無症狀感染者的收治地點。

現在中國已經建成或正在建設的方艙醫院有33家，分布在12個省的19個市，其中建成的有20家，在建的有13家，床位總計3.5萬張。（編輯：邱國強）1110322