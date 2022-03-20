中國吉林市單日確診大增6百多例 封城4天

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中國吉林省吉林市政府20日晚宣布，全市自21日凌晨0時至25日凌晨0時實施4天的「全域靜態管理」。圖為吉林市龍潭區民眾19日排隊進行核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北20日電）鑑於疫情升溫，吉林省吉林市政府今晚宣布，全市自21日凌晨0時至25日凌晨0時實施4天的「全域靜態管理」。其中「封控區」居民禁止出戶（出門），「管控區」人員禁止出單元（單棟樓）。

根據官方數字，19日全天，吉林全市共新增本土感染病例614例。其中確診病例327例，均為管控期間篩查出的COVID-19陽性感染者；其餘287例為無症狀感染者，也是在管控期間篩查發現。

綜合中國媒體報導，吉林市政府表示，「全域靜態管理」期間，「管控區」居民每2至3天在可線上訂購生活物資1次，由進入社區的機關幹部、社區工作人員、物業人員、志工配送到單元門口的貨物接收桌，由居民自行消毒後「錯時錯峰」取走。

同時，「管控區」居民若須出門參加核酸檢測，結束後須「即出即回」。

至於全市各小區（社區）內便利商店、超市禁止開門營業。但允許電話、網路購物，由商家配送至單元門口貨物接收桌，消毒後無接觸自行取走。

根據報導，吉林市政府強調，這項「全域靜態管理」措施是按照「提級管理、精準管控、分級分類、屬地處置」原則，根據「吉林市新冠肺炎疫情社會面清零工作方案精神決定。（編輯：邱國強）1110320