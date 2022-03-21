上海本土病例758例創新高 部分封閉區買菜難

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上海20日新增本土陽性病例有758例，再創新高。圖為上海一社區居民18日排隊等待核酸檢測。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國上海市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）20日新增本土陽性病例有758例，再創新高。隨著封控區域增加，部分社區也傳出買菜難等混亂現象。

根據上海官方微信公眾號「上海發布」，上海20日新增本土確診病例24例和無症狀感染者734例。

上海近期展開「網格化」核酸檢測，大範圍覆蓋居民社區，隨著檢測量上升，確診者和無症狀感染者數量也在增加。

上海市衛健委主任鄔驚雷昨天表示，16至17日對重點區域的核酸篩查就達1400多萬人次、18至19日對非重點區域的篩查達2100多萬人次。

多個區規定，今天起未來7天內，民眾上班需要持16日至20日任一天的核酸檢測陰性報告。

據了解，還有多地在經過2輪的核酸檢測後並未解封，當局依檢測結果風險判斷，對這些小區持續安排到第4輪、第5輪的核酸檢測。這些居民只能依照臨時通知持續待在家中。

隨著封控範圍增加以及核酸檢測工作大量上升，一些管理混亂的情況也出現。上海浦東北蔡地區昨天因疫情上了微博的熱搜，不少被封控的居民反應菜價貴或買不到菜，「解封遙遙無期，每天就是搶菜、做核酸」。

上海疫情還沒有看到緩和，上海迪士尼渡假區發布，鑑於目前疫情防控情勢，包括迪士尼樂園在內的上海迪士尼度假區21日起暫時關閉。（編輯：吳柏緯）1110321