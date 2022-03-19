中國疫情蔓延 電影院營業率跌破60%逾5000家停業

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中國電影院營業率已跌破60%，約5000家暫停營業。圖為福州一間電影院停業。（中新社）

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（中央社台北19日電）中國大陸這波COVID-19本土疫情擴散迅速，已波及近30省市，各地均收緊防疫措施，服務業大受影響，數據顯示，截至16日，電影院營業率已跌破60%，約5000家暫停營業。

綜合證券時報網等陸媒報導，本月以來，中國大陸電影院營業率持續走低，據影劇數據平台燈塔專業版，截至16日，全國營業影院總數為7169家，較前一日減少318家，營業率為59.7%。

據表示，中國大陸目前電影院總數約1.2萬家，意味着約5000家處於停業狀態。

從區域分布來看，上海、吉林的影院基本已全部停業，遼寧、陝西、江蘇等省份影院營業率低於20%，深圳、青島、東莞、長春等重要票房產出城市的影院則都已暫停營業。

有影城經理表示，這是前年（2020年）7月復工以來，影院停業規模最大的一次。

中國大陸的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中國國家衛生健康委員會官網上午通報，18日零至24時，各地報告新增確診病例2228例，其中本土病例2157例，以吉林省的1674例最多；另有境外移入病例71例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110319