中國5200萬老人未完整接種疫苗 官方加強推進

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（中央社台北18日電）中國衛生當局今天指出，香港第五波COVID-19疫情，未完整接種疫苗老人的死亡率高出數十倍。中國大陸還有5200萬的60歲以上老人未完整接種，尤其80歲以上偏低，要繼續加大力度推進。

中國國務院新聞辦公室18日下午舉行「從嚴抓好疫情防控工作有關情況」新聞發布會，據中國網直播，國家衛健委副主任曾益新在會中答覆紐約時報記者提問時，作以上表示。

曾益新說，國務院聯防聯控機制一直高度重視老年人的疫苗接種，多次對老年人接種進行了部署安排，各地也在積極組織協調，採取多種措施，來提高老年人的接種率。

他說，截至3月17日，60至69歲，接種1劑的比例是88.8%，完成全程接種（完整接種，2劑）的比例是86.6%，完成加強免疫（3劑）的比例是56.4%。70至79歲，這3個數字分別是86.1%、81.7%和48.4%。80歲以上，分別是58.8%、50.7%和19.7%。

曾益新指出，60歲以上有2.64億人口，其中有2億1176萬老年人完成了全程接種（約80%），這也意味著還有5200萬的60歲以上老年人沒有完成全程接種，其中占比最大的是80歲以上，完成全程接種才50.7%，完成加強免疫的才19.7%，這個比例還是比較低的。所以還要繼續加大力度來推進這項工作。

他提到，去年8月揚州市為主的Delta本土疫情，老年人占比很高，重症比例比較多。揚州疫情總共有1388例感染者，其中60歲以上的老人出現了67例重症，當中65例是沒有接種或者沒有完成全程接種疫苗的。

曾益新還提到，近期的香港疫情，接種疫苗者的病亡率是0.04%，沒有接種或者沒有全程接種的，病亡率是1.25%，這個比例是相差很大的，幾十倍的差距。而且香港這波疫情病亡者，90%是老年人。

他說，為了進一步提高老年人的接種率，下一步，一是要做好宣傳動員工作；二是要充分發揮屬地和有關主管部門的作用；三是切實保障老年人的接種安全；四是要繼續做好便民措施，為老年人接種提供便利。相信在未來會很快提升老年人的疫苗接種率。

根據香港官方今天最新通報，第五波疫情迄今已有逾百萬人染疫，整體死亡率0.5%，高於美英等疫情最嚴重國家。其中，70%死亡個案是80歲以上，80歲以上死亡率8.5%。已打2劑疫苗死亡率0.09%，沒打齊2劑1.32%，差別達14倍。（編輯：楊昇儒）1110318