金馬奇幻影展4/8登場 楊紫瓊化身最強老媽救世界

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（中央社記者王心妤台北15日電）金馬奇幻影展將於4月8日登場，開幕片是由楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」，閉幕片則是名導侯孝賢首部監製影集，由李康生、謝欣穎，還有張艾嘉客串的「良辰吉時」末3集。

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）由「屍控奇幻旅程」丹尼爾關、丹尼爾舒奈特雙導再次合作，由楊紫瓊化身「最強老媽」拯救世界。

「良辰吉時」則是描述一個城市接連發生多起荒誕死亡事件，從老死、病死、自殺、他殺、意外到不詳死因，各自獨立的7個篇章，卻有著微妙關聯。

影集由導演黃熙執導，並由金馬影帝李康生、謝欣穎、瑞瑪席丹、陳姸霏，及張艾嘉友情演出，還有楊祐寧、姚以緹、段鈞豪、薛仕凌、黃仲崑、林哲熹、白潤音等演員。

「良辰吉時」將於3月27日起在影音串流平台CATCHPLAY+、HBO頻道及HBO GO上架，金馬奇幻影展則會於4月17日影展閉幕當天放映最後3集，邀請觀眾在大銀幕一起追劇。

2022年金馬奇幻影展將於4月8日至17日登場，選片指南將於3月26日舉辦，並於3月27日正式開賣。（編輯：屈享平）1110215