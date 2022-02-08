林心如「華燈」兒劉敬進軍好萊塢 變楊紫瓊姪子

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）近期在台劇「華燈初上」飾演林心如兒子的19歲新秀演員劉敬，被「尚氣」導演相中，將參與演Disney+旗下影集「美生中國人」並飾演楊紫瓊的姪子，成功進軍好萊塢。

Disney+今天發布新聞稿，宣布「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）將於美國洛杉磯開拍，改編美國漫畫作家楊謹倫的同名作品「美生中國人」（American Born Chinese，暫譯）。

「美生中國人」描述華人移民家庭的一名青少年，在美國意外捲入中國神明鬥爭的故事。

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Disney+公布，劉敬將於劇中飾演一名剛移民到美國求學的高中生陳偉（Wei-Chen，暫譯），與楊紫瓊對戲。楊紫瓊劇中飾演觀音，幫助姪子劉敬克服美國高中生活的種種挑戰。金馬影后楊雁雁與港星吳彥祖也參與其中。

劉敬在社群平台IG開心分享：「謝謝導演、CASTING、編劇和製作公司的肯定，這是我連做夢都不敢夢到的，也謝謝我的經紀公司和經紀人一直很照顧我。非常榮幸能參與這次演出，我會努力把所有作品呈現到最好，希望大家期待一下。」（編輯：管中維）1110208