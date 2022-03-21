「咒術迴戰0」全台票房破2億 打敗「天氣之子」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）日本動畫電影「劇場版 咒術迴戰0」在台票房再傳佳績，截至19日止已飆破新台幣2億元，打敗「天氣之子」榮登台灣影史日本電影賣座第3名，片商也祭出粉絲應援場回饋影迷。

改編自日本人氣連載漫畫「咒術迴戰」系列前傳的動畫電影「劇場版 咒術迴戰0」，自2月24日上映以來人氣居高不下，更搶進台灣影史日本電影賣座前3名，僅次於「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」（6億3485萬元）、「你的名字」（2億5025萬元）。

此外，「劇場版 咒術迴戰0」不僅台、日兩地票房熱賣，上週陸續在馬來西亞、新加坡、法國、北美等海外市場上映後皆締造佳績。

「劇場版 咒術迴戰0」北美上映首日票房就超越「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，首週末票房熱賣超過1700萬美元（約新台幣4億8423萬元），空降北美週末新片票房冠軍；法國、馬來西亞同樣上映首日即超越「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，更一舉登上開片當日票房冠軍；在馬來西亞也成為日本動畫片首週末票房冠軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電影公司為感謝台灣影迷熱烈支持，宣布將於26、27日舉辦戲院限定應援場，開放全場觀眾盡情吶喊、同歡，不管是「為純愛戰士應援」、「為乙骨與里香的愛情應援」、「為最強摯友五條與夏油應援」、「為高專院生應援」、「為夏油教主大人應援」等，讓「劇場版 咒術迴戰0」的粉絲都能在應援場大聲喊出對角色的愛。

電影公司表示，將特別準備獨家「我們可是純愛」B4海報，作為應援場限定贈品，入場時即可憑票券領取乙張，送完為止。（編輯：張雅淨）1110321