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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭95/300

好萊塢及西方名人展現大團結 聲援烏克蘭抗俄

2022/3/1 18:26（3/1 19:25 更新）
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資深男星麥克道格拉斯（左）、音樂天后Lady Gaga（右）在美國演員工會獎頒獎典禮上，齊聲支持烏克蘭。（左圖取自instagram.com/michaelkirkdouglas、右圖取自facebook.com/SAGAFTRA）
資深男星麥克道格拉斯（左）、音樂天后Lady Gaga（右）在美國演員工會獎頒獎典禮上，齊聲支持烏克蘭。（左圖取自instagram.com/michaelkirkdouglas、右圖取自facebook.com/SAGAFTRA）
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（中央社洛杉磯/倫敦1日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭，引發各界撻伐，好萊塢及其他西方國家名人紛紛在社群媒體或其他場合發聲，對俄國發出嚴厲譴責，聲援烏克蘭。

在好萊塢方面，動作片巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、流行歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、演員約翰希南（John Cena）、老牌男星山姆尼爾（Sam Neill）及樂團30秒上火星（30 Seconds to Mars）等名人，接連在臉書或推特聲援烏克蘭。

以「侏羅紀公園」（Jurassic Park）電影系列聞名的山姆尼爾推文痛批，俄國對烏克蘭的侵略太離譜了，這與1939年希特勒（Adolf Hitler）入侵波蘭有何不同？這是大規模犯罪行為。

美國籍烏克蘭裔女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）、法國籍烏克蘭裔影星歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）等在烏國出生的名人，也譴責俄羅斯的侵略。

對於母國烏克蘭的情況，蜜拉喬娃維琪表示，她對俄國的侵略感到「心碎及瞠目結舌」。她提及，自己擁有俄烏兩國「血緣」及「根源」，她的國家及人民正被轟炸，親友正在躲藏。

男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）的明星老婆蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）也是烏克蘭移民，他也推文表示：「我支持烏克蘭。」

此外，美國名作家史蒂芬．金（Stephen King）也在推特上傳照片，顯示自己穿著「我支持烏克蘭」字樣的T恤，並推文寫道：「我通常不會上傳自己的照片，但今天是例外。」

好萊塢銀色夫妻萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）及布蕾克萊芙莉（Blake Lively）則承諾捐贈高達100萬美元，幫助烏克蘭難民。

在美國演員工會獎（SAG）頒獎典禮上，音樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、資深男星麥克道格拉斯（Michael Douglas）、老牌演員米高基頓（Michael Keaton）及女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等人，也齊聲支持烏克蘭。

麥克道格拉斯在典禮上配戴黃藍色口袋巾，象徵烏克蘭國旗顏色。米高基頓則稱讚，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對抗俄國之舉值得在今晚獲得表揚。

與此同時，美國知名龐克樂團「年輕歲月」（Green Day）、英國偶像樂團「1世代」（One Direction）前成員路易湯姆林森（Louis Tomlinson）也宣布取消在俄國的演出。

在英國方面，威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate Middleton）已打破沉默表示，烏克蘭英勇對抗俄羅斯侵略之際，他們與烏國人民站在一起。這是英國王室罕見對政治議題公開發表意見。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110301

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