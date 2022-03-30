戰爭導致逾400萬烏克蘭人出逃 近650萬人流離失所

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦30日綜合外電報導）聯合國今天表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭、發動「毫無意義」的戰爭迄今，已有超過400萬名烏國人民為躲避戰火，逃至外國，其中9成都是婦孺，國內還有650萬人流離失所。

聯合國難民署（UNHCR）表示，目前已有401萬9287名烏國民眾越過邊界，其中超過230萬人往西逃到波蘭。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在推特發文表示：「在俄方發動攻擊5週後，來自烏克蘭的難民已達到400萬人。」

格蘭迪說：「我剛抵達烏克蘭。在利維夫（Lviv），我將與地方當局、聯合國和其他合作夥伴討論，如何為遭到這場毫無意義戰爭波及和流離失所的人們提供更多支持。」

目前難民人數已超過難民署最初估計的400萬人，其中約9成都是婦孺；烏國18歲至60歲的男子皆符合受徵召當兵資格，因此不能離境。

據難民署的說法，烏國人民流離失所的速度和規模，都是歐洲自二戰以來從未見過的。

聯合國國際移民組織（IOM）指出，除烏克蘭本國難民，還有近20萬在烏國生活、念書和工作的外籍人士逃離該國。

根據IOM的代表性調查，截至3月16日，估計烏國境內共有648萬人流離失所。

在莫斯科發動侵略之前，烏國政府控制地區共有3700萬人口，不包括俄國併吞的克里米亞和東部的親俄分離主義地區。（譯者：施施/核稿：林治平）1110330