台灣賑濟烏克蘭募得9.4億 8人團隊小兵立大功

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（中央社記者賴于榛台北2日電）賑濟烏克蘭專案捐款截止，1個月募得新台幣9億4468萬元，承擔重責的賑災基金會編制僅8人，還是第一次對外募款，就扛下這超級任務；更沒預期到的是，民眾響應熱烈，第3天就突破1億元，最後逼近當初設定的高標10億元。

這次小兵立大功的賑災基金會，設立目的是運用社會資源、統合民間力量，協助因天然災害受災地區的賑災，在尼莎颱風、海棠颱風、台南與花蓮的0206地震後，都能看到他們統籌民間捐款協助賑濟。

賑災基金會執行長吳欣隆接受中央社專訪時指出，基金會編制8人，原來是負責統籌運用民眾的非指定用途捐款，過去以國內天然災害救助為主，這次接下開設賑濟烏克蘭專戶首次對外募款任務，確實有許多突破。

時間回到1個多月前，吳欣隆說，當時在228連假，就聽聞可能要接下任務，收假後沒多久，基金會召開臨時董事會迅速定案，雖然是新任務，但大家都覺得是正確的事，立即拿出專案管理經驗安排庶務工作、志工協助、製作募款問答、準備電話線路等。

「捐款背後都是一筆筆善意，我發現除感謝之外，也正在承接責任，得讓善款發揮最大效果。」吳欣隆表示，任務臨時，早預期每天都有些小狀況，但沒預期到的是，民眾對募款的響應如此熱烈，第3天就突破1億元，最後募得9.4億元。

他說，金額越高託付越高，也代表民眾會以高標準檢視募款過程與運用，基金會將秉持事情沒有最好，只有更好的態度持續處理後續事宜。

8人編制扛下超級任務，吳欣隆說，大家都有責任感，基金會員工很努力、加班相挺，但沒有夥伴團體的支持是做不成的，感謝世界展望基金會支援義工、土銀協助處理帳戶相關事宜、挖貝募款平台相挺免收8%服務費。

這次烏克蘭國際援助專案，預募目標為10億元，1個月時間募得9億4468萬元，逾94%，設定十分精準。

吳欣隆透露，當時考量台灣民眾或許都感受過天災影響，但實際的戰亂離大家比較遙遠，且烏克蘭地理位置未鄰近台灣，因此第一時間預募金額設定較低。

他說，但董事會討論後認為，俄烏戰爭才剛開始，必須思考後續協助問題，先估算要做的事，再推估金額，最後設定為10億元。

吳欣隆雖未多說明起初設定金額，不過，記者掌握捐款帳戶成立當天的會議記錄，最早的規劃是以1億元為募款目標，與預募目標相差10倍。

「畢竟都開了頭，就要好好看到最後。」吳欣隆說，協助烏克蘭的工作未完待續，這次烏克蘭難民以婦女跟小孩為主，未來就算戰爭結束，可能也難返家園，勢必衍生中長期安置問題，基金會董事有半數民間團體代表，會持續關注戰事發展，在官方人道救援之外，尋求與國內外相關組織合作可能。

財團法人賑災基金會是行政院核定動支民國90年度第二預備金3000萬元支應成立，由行政院選聘官方與民間董事，工商企業界、社會公正人士及民間團體代表須超過半數；董事會目前有15名董事，皆為無給職，目前第10屆董事長為行政院政務委員張景森。（編輯：黃瑞弘）1110402