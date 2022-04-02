賑濟烏克蘭專案截止募得9.4億 外交部統籌運用

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賑濟烏克蘭專戶募款截止，累計募得9億4468萬元將由外交部統籌運用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北2日電）賑濟烏克蘭專案昨天午夜截止，賑災基金會今天公布募得款項達新台幣9億4468萬元，將交由外交部統籌運用。

外交部為協助烏克蘭難民，透過賑災基金會申請2022烏克蘭國際援助專案，勸募許可核准字號為衛部救字第1111360667號，專案帳戶自3月2日開通，至1日午夜截止，預募金額為10億元。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆，但實際捐款金額，以公開徵信為準。

基金會說，勸募過程歷經許多單位投入協助始能順利完成，感謝衛福部支持行政協調事宜、世界展望會支援志工、專案帳戶所屬土地銀行協助處理帳務、貝殼放大團隊無償提供線上多元支付平台，以及財政部協調財金公司減免轉帳手續費。

基金會也表示，感謝總統蔡英文及副總統賴清德多次呼籲民眾響應，並以個人名義捐款，也謝謝朝野共同的關心與支持，更感謝眾多參與捐款者的慷慨解囊，這次捐款的踴躍，體現了對民主自由的價值認同，也是台灣人善行義舉的日常溫暖。

募得款項部分，外交部已於3月7日、15日先後提撥2波捐款，分別捐贈波蘭1000萬美元，斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元以及立陶宛50萬美元，由當地政府指定單位或賑災機構協助難民。

昨天，外交部長吳釗燮也宣布再擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等5個國家各100萬美元，共500萬美元（約台幣1億4341萬2500元）總計台灣捐助歐洲國家金額達2000萬美元。

基金會說，外交部表示，已開始和國際夥伴及國內相關單位洽談募款餘額運用，希望能找出最適合協助烏克蘭的運用方式。

基金會今天也公布專案第1次公開徵信內容，包含3月2日及3月3日的捐款資訊，如收據編號、捐贈日期、捐贈者、捐款金額、捐贈用途等，預計4月30日前公告完成，並報衛福部備查。

基金會指出，將就募款資料進行資訊分析，以公開形式向大眾報告，詳細辦理情形也將一併公告於網站。

募款雖截止，但基金會說，將持續追蹤援助烏克蘭難民情形，並將最新狀況定期更新於官網專區，也會持續關注戰事發展，尋求與國內外相關組織合作可能性，隨時加入援助行列。（編輯：郭無患）1110402