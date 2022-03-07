烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部今天下午舉行國際記者會，部長吳釗燮宣布，將從烏克蘭賑災專戶提撥第一筆新台幣一億元款項，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位。

外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌、波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski），以及烏克蘭在台灣的僑民代表都出席下午的記者會。

吳釗燮表示，今天的聚集是為了崇高意義，烏克蘭戰爭造成大量烏克蘭民眾流離失所，愈來愈多難民逃離家園，任何有良知的人都會受到衝擊，政府聽到台灣人強烈聲音「我很關心、我要幫忙」，2日開設賑災專戶募款，短短5天累積金額已達到3億元左右。

吳釗燮說，為快速提供難民安置協助，將從專戶先做第一次提撥，額度新台幣一億元，支票將捐贈波蘭政府賑濟難民的專責單位。（編輯：謝佳珍）1110307