美取消洲際彈道飛彈試射 降低與俄核武緊張局勢

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭開戰後，美國軍方為降低與俄羅斯核武緊張局勢，起初僅延後試射「義勇兵三型洲際彈道飛彈」，但美國空軍今天告訴路透社，美國軍方已取消試射。

路透社報導，俄羅斯2月底宣布核子嚇阻部隊進入高度警戒，美國國防部隨後於3月2日宣布延後試射。華府當時說，重要的是美俄兩國「將誤判風險謹記在心，並採取行動降低這些風險」。

不過華府當時公開表示僅打算「稍微」延後，而不是取消試射。

空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）表示，決定取消LGM-30G義勇兵三型洲際彈道飛彈（Minuteman III）試射的原因與當初延後試射相同。下一場義勇兵三型洲際彈道飛彈試射定於今年稍後進行。

史堤芬尼克說：「空軍對美國戰略部隊的戰備有信心。」

改變美國洲際彈道飛彈（ICBM）試射時程可能會引發爭議。美國參議院軍事委員會共和黨領袖殷荷菲（Jim Inhofe）在軍方3月宣布延後試射時曾表示失望，他說試射行動對於確保美國核子嚇阻力至關重要。

加州「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）飛彈研究人員路易斯（Jeffrey Lewis）則淡化取消試射的影響。

路易斯說：「試射行動是有其價值，但我不認為宏觀大局省略一場試射是天大的事。」他還說，義勇兵三型洲際彈道飛彈非常可靠。

可搭載核彈頭的義勇兵三型是美軍戰略軍火的重要一環，射程超過9660公里，飛行時速大約2萬4000公里。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110402