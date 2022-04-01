更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

歐盟在峰會警告中國 勿助俄侵略烏克蘭或規避制裁

2022/4/1 23:05（4/2 00:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟理事會主席米歇爾（前）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（螢幕右方）與中國國家主席習近平（螢幕左方）1日舉行視訊峰會。（圖取自twitter.com/eucopresident）
歐盟理事會主席米歇爾（前）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（螢幕右方）與中國國家主席習近平（螢幕左方）1日舉行視訊峰會。（圖取自twitter.com/eucopresident）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）與中國今天召開視訊峰會，會後歐盟理事會（European Council）主席米歇爾表示，雙方同意烏克蘭戰爭正在威脅全球安全，他並提醒中國勿協助俄羅斯侵略行為。

米歇爾（Charles Michel）在記者會上說：「歐盟和中國都同意，這場戰爭正在威脅全球安全與世界經濟。」

他並表示：「任何嘗試規避制裁或協助俄羅斯的行為，都會造成戰爭拖長，導致更多人命損失和更大的經濟衝擊。」「對於任何在財務上或軍事上嘗試幫助俄羅斯的行為，我們將保持警戒。」

但米歇爾也說：「中國若採取正面步驟來協助終止戰爭，將受到所有歐洲人與國際社會的歡迎。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則在與中國國家主席習近平進行會談後表示，歐洲最高層官員警告中國領導人，勿協助俄羅斯攻打烏克蘭或是規避西方制裁。

她在記者會上說：「我們非常清楚表明，中國不應該干預我們的制裁。」「否則這會導致中國在歐洲的名譽受到重大損傷。」（譯者：張正芊）1110401

延伸閱讀
中歐峰會 習近平：希望歐盟奉行自主的對中政策中歐峰會談烏克蘭 習近平提勸和促談等4點意見歐中峰會登場 北京恐支援俄國侵烏成歐盟隱憂中歐峰會談俄烏戰爭 中國稱以自己方式勸和促談歐盟官員：中國考慮軍援俄羅斯 歐掌握可靠證據舒緩雙邊關係 歐中峰會4月登場歐盟因立陶宛遭打壓狀告WTO 官員：仍可外交解決
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀