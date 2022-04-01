中歐峰會談烏克蘭 習近平提勸和促談等4點意見

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（中央社台北1日電）中歐峰會今天登場，據中國官媒，中國國家主席習近平提出解決烏克蘭危機的4點意見，主張堅持勸和促談、防止出現更大規模人道主義危機、構建歐洲和亞歐大陸持久和平、防止局部衝突擴大化。

習近平1日晚間在北京以視訊方式會見歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

據新華社報導，雙方就烏克蘭局勢交換了意見。歐盟領導人介紹了歐方有關烏克蘭危機的看法和主張。

習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

據報導，習近平闡述了對當前形勢下解決烏克蘭危機的4點意見：

一要堅持勸和促談。中方支持歐方為政治解決烏克蘭問題所作努力，一直以自己的方式發揮勸和促談作用。和談是避免局勢緊張升級的唯一可行途徑。國際社會要繼續為俄烏談判進程創造條件和環境，為政治解決開闢空間，不能火上澆油、激化矛盾。

二要防止出現更大規模人道主義危機。中方提出關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，已向烏方提供多批緊急人道主義援助，向接受大量難民的歐洲國家提供了物資。中方願同歐方保持溝通，共同預防更大規模人道主義危機。

三要構建歐洲和亞歐大陸持久和平。烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是照顧有關各方的合理安全關切。時代發展到今天，不能再用冷戰思維來構建世界和地區安全框架。中方支持歐洲特別是歐盟發揮主導作用，支持歐俄美及北約開展對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

四要防止局部衝突擴大化。烏克蘭危機要妥善處置，但不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，不能把全世界都捆綁到這個問題上，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。越是危急時刻越要保持清醒冷靜。現在的世界經濟格局是世界各國長期努力形成的構架，是一個有機整體。各方要珍惜這個成果，不能輕易衝擊現有世界經濟體系，更不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機。很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年。

習近平說，中歐要致力於管控局勢，防止危機外溢，特別是要維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，增強人們的信心。雙方可以就此開展協調和合作。（編輯：楊昇儒）1110401