防俄猛攻烏東 美擬轉交蘇聯製戰車給烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國官員今天說，美方將應烏克蘭總統澤倫斯基要求，與盟國合作把一些前蘇聯製造的戰車轉交給烏克蘭，以加強防禦烏東頓巴斯（Donbas）地區。

「紐約時報」指出，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，這是美國總統拜登政府首度同意擔任中間人，協助轉交戰車給烏克蘭。

不願具名的美方官員透露，轉交行動很快就會展開，還說這批戰車將讓烏克蘭得以在頓巴斯地區對俄軍執行遠程砲擊，但不願說明戰車數量或由哪些國家提供。

這批戰車一旦運抵烏克蘭，將是俄烏戰爭進入新階段的又一信號。俄方官員本週稍早時說，俄軍將把重點放在烏克蘭東部；西方官員認為克宮宣布的軍事戰略調整，擺明是為鞏固在烏克蘭境內已取得的戰果及擴大烏東攻勢，作為後續談判籌碼。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前呼籲北大西洋公約組織（NATO）成員國，除反戰車和防空武器外，應再提供戰車和飛機；西方國家轉交給烏克蘭的武器，主要是前述兩類。澤倫斯基認為西方國家支援武器的速度太慢，他特別強調需要戰車。

澤倫斯基指責西方國家在武器轉交一事上「互踢皮球」，並利用與馬立波（Mariupol）守軍談話時喊話：「那些為如何移交數十架飛機和坦克就要思考31天的人，如有馬立波保衛者1%的勇氣就好了。」馬立波遭俄軍圍困4週，是烏克蘭人道危機最迫切的城市之一。

紐時認為，拜登政府先前煞費苦心地把援烏軍備稱為防禦性武器，也大多提供較小型的人員攜帶式武器，但隨戰事延燒，防禦性武器的定義也變得寬鬆。

「華爾街日報」此前披露，美國打算將一批幾十年前秘密取得、用於研究的蘇聯製SA-8短程戰術防空飛彈交給烏克蘭抗敵。有軍事專家認為，在諸如戰車、野戰防空飛彈等較大型武器上，不排除美國怕在戰場上被俄軍擄獲，才寧願費工張羅前蘇聯製武器，也不願直接提供美製系統。（譯者：曾依璇、陳亦偉）1110402