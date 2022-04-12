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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭13/300

俄轉移作戰重心 英：烏東戰事未來2、3週將加劇

2022/4/12 15:56
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（中央社基輔12日綜合外電報導）英國國防部今天表示，隨著俄羅斯持續將作戰重心轉往烏克蘭東部地區，烏東戰事未來2、3週將加劇。

路透社報導，英國軍事情報機構說，俄羅斯仍鎖定烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）附近的烏克蘭陣地為攻擊目標，並進一步對刻松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）周遭地區發動攻勢，同時重新朝克拉莫托斯克（Kramatorsk）挺進。

英國軍情報告還說，俄羅斯軍隊繼續從白俄羅斯撤走，以便重新部署，投入在烏克蘭東部的軍事行動。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，各造同意開設9條人道主義走廊以疏散平民，其中包括戰況慘烈的馬立波（Mariupol），民眾可駕駛或乘坐私人交通工具，逃離這座遭圍困的港口城市。

韋列舒克在聲明中說，9條人道走廊中，有5條在烏東的盧甘斯克地區。烏克蘭官員說，盧甘斯克地區正遭受猛烈砲擊。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110412

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