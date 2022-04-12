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俄前財長：經濟將萎縮逾10% 創1991年來最大降幅

2022/4/12 18:49（4/12 19:03 更新）
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俄羅斯前財政部長古德林12日表示，俄國2022年經濟將萎縮超過10%。圖為2月27日俄羅斯民眾在ATM前排隊提領現金。（美聯社）
俄羅斯前財政部長古德林12日表示，俄國2022年經濟將萎縮超過10%。圖為2月27日俄羅斯民眾在ATM前排隊提領現金。（美聯社）
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯前財政部長古德林（Alexei Kudrin）今天表示，俄國2022年經濟將萎縮超過10%，為1991年蘇聯解體以來的最大國內生產毛額（GDP）降幅。

路透社報導，西方國家實施制裁懲罰俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後，俄國正面臨通膨飆升和資本外流的困境，同時還得設法處理可能發生的債務違約問題。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，現任政府支出監督機構（Audit Chamber）負責人的古德林表示，俄國經濟部和財政部目前正在調查和評估新預測。

根據俄羅斯新聞社，2000到2011年期間擔任蒲亭政府財政部長的古德林說：「官方預測經濟將萎縮逾10%左右。」

繼2021年經濟擴張4.7%後，俄國政府先前預測今年GDP將成長3%。

俄國政府匿名消息人士告訴路透社，經濟部預估今年GDP將萎縮10%到15%之間。

根據世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF），10%的經濟萎縮將是自1994年來的最大GDP降幅。

世銀曾在本月發表預測，俄國今年GDP將下滑11.2%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110412

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