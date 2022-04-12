馬立波街上滿是屍體 市長稱俄軍圍城害死逾萬人
2022/4/12 16:27（4/12 17:23 更新）
烏克蘭東南部港市馬立波的市長11日表示，當地死亡總數恐超過2萬。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。（美聯社）
（中央社馬立波11日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波的市長今天表示，當地有一萬多名平民在俄羅斯圍攻期間喪生，並在襲擊持續數週及資源匱乏下，死亡總數恐超過2萬，「街上滿是馬立波人的屍體」。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月底對烏克蘭發動侵略後不久，馬立波（Mariupol）與外界的聯繫就遭到俄國切斷，並且承受這次戰爭中最殘酷的襲擊。
針對烏克蘭官員近期指控俄羅斯部隊，將移動式火化設備運到馬立波，以處理在圍城過程中遇害者的遺體，馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）今天和美聯社通電話時，提供了一些新的細節。
波成柯表示，俄羅斯軍隊將許多屍體帶到有儲存設施和冰櫃的大型購物中心。
他說：「移動式火化設備被送抵時，看起來就像卡車，當你把它打開，會看到有一個大通管，這些屍體在裡面焚燒。」
波成柯發表以上談話的地點，是在馬立波城外烏克蘭控制的地方。他說有數個消息來源告訴他，俄羅斯部隊在馬立波有程序地焚燒屍體，但他並未詳述消息來源為何。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110412
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