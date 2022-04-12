英國警告：俄國若以化武攻擊烏克蘭 西方將作回應

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）今天警告，俄羅斯攻擊烏克蘭時動用化學武器的任何行徑，都將引發西方回應，且所有選項都有可能。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天曾表示，英國正與夥伴合作，查證俄軍可能在攻擊烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）時動用化學藥劑的報導詳情。據信在俄軍圍攻馬立波近7週期間，當地有數千人喪生。

哈佩今天告訴英國天空新聞網（Sky News）：「如果它們（化武）遭動用，那麼（俄國）蒲亭總統（Vladimir Putin）應該知道，關於西方可能如何回應，所有可能選項都在檯面上。」

哈佩告訴天空新聞網：「有些事情是無法接受的，使用化武將引發回應，至於可能作出何種回應，所有選項都在檯面上。」

此外，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）今天也指出，針對俄國可能在馬立波動用化武一事，烏克蘭正檢視此待證實消息。

馬利亞爾在電視轉播的談話中指稱，「有一個說法是這些可能是磷彈」、「官方資料之後將會發布」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110412