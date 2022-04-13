拜登轟蒲亭侵烏種族滅絕 澤倫斯基籲阻俄染指東歐

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（中央社基輔13日綜合外電報導）在俄羅斯加緊對烏克蘭東部的軍事行動之際，美國總統拜登再度砲轟俄國總統蒲亭，首度指控俄軍在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，烏克蘭總統澤倫斯基則呼籲力阻俄國染指東歐。

●拜登控俄軍在烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水

美國總統拜登12日指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

拜登表示，最終將由法院確定俄羅斯被控在烏克蘭對平民實施暴行的所作所為是否構成種族滅絕。他說：「我們會讓律師在國際上決定這是否符合條件，但在我看來確實是如此。」

根據國際法，種族滅絕是意圖全面或部分摧毀一個民族、種族、族裔或宗教團體，而依據聯合國公約，這包括透過殺戮、嚴重的身體或精神傷害、造成致命條件和防止生育措施等。種族滅絕被認為是最嚴重的國際罪行，最初用來描述納粹大屠殺（Nazi Holocaust），1948年在一項聯合國公約中被認定為國際法下的罪行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天不願追隨拜登指控俄國在烏克蘭犯下種族滅絕罪行，而且再次警告說，升高口舌之爭無助結束戰事，各國領袖應謹慎言辭。

他表示：「我說是俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下了戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，將他們繩之以法。發生這種事很瘋狂，殘暴得令人不可思議。」

馬克宏又說：「但在此同時，我也要檢視事實，並盡可能設法能夠繼續致力終止這場戰爭，重建和平。我不太確信升高口舌之爭有助達成此目標。」

●澤倫斯基籲阻戰火擴及東歐 蒲亭稱和談走進死胡同

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天指控，俄羅斯在侵烏戰爭中使用磷彈，而且對平民祭出恐怖戰術。他呼籲歐洲對俄國採取更多行動，並警告說：「我們若不能阻擋俄國，可能失去整個東歐。」

澤倫斯基對愛沙尼亞國會發表視訊談話時說：「如果歐洲浪費時間，俄國將利用機會把戰區擴大到其他國家。」

他指控說：「俄羅斯軍隊（在烏克蘭）使用各式火砲、各式飛彈和各式炸彈，尤其是磷彈，攻擊住宅區和民間基礎設施。這顯然是對平民百姓進行恐怖行動。」

俄羅斯總統蒲亭12日表示，由於烏克蘭不實宣稱俄國犯下戰爭罪行，並要求涵蓋整個烏克蘭領土的安全保證，兩國和平會談已走進死胡同。

對此，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，這項談判十分艱辛，但仍在繼續談。

波多利雅科告訴路透社，俄羅斯正嘗試以公開聲明對和談施壓，但是工作小組層級的談判仍在進行。

●衛星影像顯示俄軍重新部署 大批車隊朝烏東推進

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）11日拍攝的衛星照片顯示，俄軍正重新部署，朝烏克蘭東部推進。總計俄軍車隊共有200多部車輛，包括坦克車、裝甲運兵車、牽引砲和支援裝備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，透過衛星照片觀察到，由俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）索洛提鎮（Soloti）和瓦盧伊基鎮（Valuyki）通往烏克蘭邊界的主要高速公路和通道，一路有俄軍前進。

英國國防部情資顯示，俄羅斯任命陸軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）為入侵烏克蘭的指揮官，意味著莫斯科當局企圖集中指揮權和控制力。俄軍侵略烏克蘭的行動迄今常因無法協調一致而受挫。

烏克蘭預期俄羅斯將對頓巴斯地區發動攻勢，事先炸掉連結此區的通道，並開啟水庫拉高北頓涅茨河水位，在烏東有高地起伏平原上的一條公路，現在看來將扮演重要的戰略角色。

這條有兩線道的通道通往哈爾科夫（Kharkiv）與頓內茨克（Donetsk）地區，是烏克蘭東北部其中一條重要道路。在這條公路東方數公里處，蜿蜒流經種滿松樹山丘的北頓涅茨河（Seversky Donets River）形成天然屏障，可阻擋入侵者進攻。

北頓涅茨河上有8座水庫，烏軍已打開其中幾座水壩，讓通過此處變得更加困難。有當地居民說：「水位已上升了兩公尺。」

●馬立波烏軍擬以隧道戰迎敵 俄宣稱上千守軍投降

俄羅斯軍隊圍困烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），少數烏克蘭抵抗戰士希望利用市內巨大工業基地下面的隧道系統當作基地，設法減緩俄羅斯部隊的行動。

專家說，馬立波淪陷是不可避免的，它被視為俄羅斯進攻烏克蘭東部計畫的戰略關鍵。但在馬立波地下基地的頑抗者，希望讓攻擊者儘可能難以征服這座亞速海（Sea of Azov）港都。

烏克蘭反抗軍計劃與侵略者作戰的城市景觀，幾乎是為遊擊戰量身訂做的，有錯綜複雜鐵路、倉庫、煤爐、工廠、煙囪和隧道。以色列智庫「耶路撒冷戰略與安全研究所」（JISS）分析家格林伯格（Alexander Grinberg）說，俄羅斯軍隊幾乎不可能進入隧道。

俄羅斯國防部今天表示，馬立波有上千名隸屬烏克蘭海軍陸戰隊第36旅的守軍已經投降；但烏克蘭國防部說對此事毫無所悉。這個位於烏克蘭東部的戰略要地已遭俄軍圍困逾一個月。

聲明說，這些烏克蘭官兵是在馬立波一座大型鋼鐵廠附近投降，其中包括162名軍官和47位女性。這些官兵中有151人受傷，已接受治療並送至馬立波市的醫院。

美國表示已掌握「可靠資訊」，俄羅斯可能會在進攻烏克蘭受圍困城市馬立波期間使用「化學製劑」，再度引發外界對於使用這類違禁武器的擔憂。

●芬蘭瑞典對加入北約各有盤算 美續致力孤立俄國

瑞典總理安德森與芬蘭總理馬林今天在斯德哥爾摩召開共同記者會宣布，芬蘭會在未來數週內做出是否加入北約的決定，瑞典則將繼續謹慎分析。

馬林（Sanna Marin）表示，芬蘭政府今天已將最新的國家安全報告送交國會，芬蘭國會將針對加入北大西洋公約組織（NATO）議題進行辯論。預計芬蘭會在未來幾週內做出是否加入北約的決定。

安德森（Magdalena Andersson）則說，俄羅斯入侵烏克蘭後，國際安全局勢大幅度改變，這是歷史上很重要的時刻，身為瑞典總理，非常嚴肅看待北約議題，將會做出謹慎的分析與衡量，最慢在5月底產出國家安全報告，之後才會更清楚是否加入北約。

芬蘭總理馬林13日表示，數週內會做出是否加入北約的決定；瑞典則將繼續謹慎分析。（中央社製圖）

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，不譴責俄羅斯對烏克蘭發動「令人髮指戰爭」並想藉此謀利的國家是短視近利，若破壞西方對俄國實施的制裁，它們將面臨後果。

葉倫為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）主辦的活動所準備的廣泛談話警告說，美國和合作夥伴針對俄國侵略烏克蘭而向莫斯科當局和俄國總統蒲亭實施全面制裁，但美國和合作夥伴對於破壞全面制裁的行動「不會無動於衷」。

她說：「放心，在蒲亭結束他發動令人髮指戰爭之前，拜登政府將跟我們的合作夥伴一同努力，把俄國進一步推向經濟、金融和戰略孤立。」（編輯：林治平）1110413