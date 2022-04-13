拜登控俄侵烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水籲慎言

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）美國總統拜登指控俄羅斯對烏克蘭人犯下「種族滅絕」罪行後，法國總統馬克宏今天不願跟進，而且再次警告說，升高口舌之爭無助結束戰事，各國領袖應謹慎言辭。

拜登（Joe Biden）昨天指控俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）派出的軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。他並表示：「愈來愈清楚的是，蒲亭甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法，而且證據愈來愈多。」

馬克宏（Emmanuel Macron）將在總統大選決選與極右派領袖瑪琳．雷朋（arine Le Pen）對決，目前正加緊跑選舉爭取連任。他今天對法國第2電視台（France 2）談起拜登談話時說，各國領袖都應謹慎言辭。

他表示：「我說是俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下了戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，將他們繩之以法。發生這種事很瘋狂，殘暴得令人不可思議。」

馬克宏又說：「但在此同時，我也要檢視事實，並盡可能設法能夠繼續致力終止這場戰爭，重建和平。我不太確信升高口舌之爭有助達成此目標。」

他表示，在當前情況下，使用「種族滅絕」一詞最好要「小心謹慎」，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人有如兄弟之邦」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則歡迎拜登的談話，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，他自己曾一再指控俄方意圖「種族滅絕」。

馬克宏在俄烏衝突期間一直保持和蒲亭對話，上個月拜登斥責蒲亭是「屠夫」時，他也曾表示關切。當時他針對拜登的談話表示，當務之急是透過外交途徑達成停火，「如果我們想達成，就不能在言語或行動上升高局勢」。

他今天接受電視台訪問時也表示，他今後幾天將再分別與蒲亭和澤倫斯基進行電話對談。（譯者：林治平）1110413