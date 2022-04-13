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芬蘭數週內決定是否加入北約 瑞典謹慎分析

2022/4/13 19:31（4/13 22:45 更新）
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芬蘭總理馬林13日表示，數週內會做出是否加入北約的決定；瑞典則將繼續謹慎分析。（中央社製圖）
芬蘭總理馬林13日表示，數週內會做出是否加入北約的決定；瑞典則將繼續謹慎分析。（中央社製圖）
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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩13日專電）瑞典總理安德森與芬蘭總理馬林今天在斯德哥爾摩召開共同記者會宣布，芬蘭會在未來數週內做出是否加入北約的決定，瑞典則將繼續謹慎分析。

馬林（Sanna Marin）表示，芬蘭政府今天已將最新的國家安全報告送交國會，芬蘭國會將針對加入北大西洋公約組織（NATO）議題進行辯論。預計芬蘭會在未來幾週內做出是否加入北約的決定。

她感謝安德森（Magdalena Andersson）在北約議題上，跟芬蘭持續保持開放、坦白的對話與討論，芬蘭作為北約的夥伴或會員，有很大的差別，除了在政治、軍事上的結盟外，也必須將加入北約的各種威脅、後果都考量進去。

馬林說，在面對像俄羅斯一樣強大的敵人時，希望芬蘭可以找到最大共識。這個討論沒有明確的時間表，但她預計在幾週內，芬蘭國會就會做出是否加入北約的決定。

馬林表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，一切都變了，人們的想法也不一樣了，是否加入北約是一件很重大的決定，會對芬蘭產生長遠影響，因此不應讓恐懼影響決定。

她說，當然樂見芬蘭跟瑞典兩國能做出類似的決定以及有類似的時程。但她說，芬蘭不會對瑞典提出要求，要瑞典跟著芬蘭的腳步走，瑞典人必須自己做決定。

安德森在記者會上也對芬蘭的共同合作表示感謝，她說，俄羅斯入侵烏克蘭後，國際安全局勢大幅度改變，這是歷史上很重要的時刻，身為瑞典總理，非常嚴肅看待北約議題。

她表示，瑞典將會做出謹慎的分析與衡量，最慢在5月底產出國家安全報告，之後才會更清楚是否加入北約。

對於稍早瑞典日報（Svenska Dagbladet, SvD）報導她已經決定瑞典將在6月底送出加入北約的申請表，安德森沒有正面回應。

她強調，每個國家都要自己決定怎麼做選擇，身為瑞典總理，將會很謹慎地做出對瑞典人民與國家安全最好的決定。（編輯：馮昭）1110413

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