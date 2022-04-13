芬蘭不結盟立場動搖 討論加入北約恐觸怒莫斯科

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（中央社赫爾辛基13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭派兵攻打烏克蘭引發鄰國緊張，芬蘭今天將展開一項辯論，可能導致赫爾辛基尋求加入北大西洋公約組織（NATO），此舉勢必會觸怒莫斯科。

法新社報導，芬蘭和瑞典長期秉持軍事不結盟原則，然而俄羅斯揮軍入侵烏克蘭引發兩國國內民意和政壇風向急遽轉變。

由於俄羅斯對北約東擴到自家邊界大為不滿，芬蘭和瑞典試圖加入北約勢必會被莫斯科視為挑釁之舉。

一項由政府委託研究芬蘭安全環境「已根本改變」的報告將於今天公布，報告將送交國會，訂一週後展開辯論。

這項研究預期將針對芬蘭的各種安全選項進行分析，芬蘭和俄羅斯接壤邊界長達1340公里。

過去長期提倡加入北約的前總理史塔布（Alexander Stubb）相信，申請加入是「必然結局」。

赫爾辛基和莫斯科淵源深厚，芬蘭在經歷俄羅斯統治150年後，於1917年宣布獨立。

二戰期間，芬蘭軍隊擊退蘇聯入侵，雙方後來簽署和平協議，芬蘭割讓部分領土給蘇聯。

冷戰期間，芬蘭保持中立地位，換取莫斯科的不侵略保證。

芬蘭對NATO的態度轉變，這在幾個月前仍難以想像。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今年1月才表示，在她任期內芬蘭加入北約「非常不可能」。

過去20年來，支持加入北約的芬蘭民眾持穩在20-30%，但多項民調顯示，烏克蘭戰爭導致支持加入北約民眾急升至60%以上。

根據芬蘭媒體「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）彙整的公開聲明，國會200席中，已有半數支持加入北約，僅12席反對。

其他議員則表示，他們將在詳細討論後，宣布立場。

申請加入北約必須獲得北約全部30個會員國同意，這個程序可能會耗費4個月到1年時間。

不同於芬蘭，瑞典並未和俄國接壤，兩國已兩個世紀沒爆發過戰爭。

儘管如此，瑞典國內支持加入北約的聲浪攀升，瑞典國防研究院（Swedish Defence Research Agency）研究主任達斯歐（Robert Dalsjo）表示，瑞典人可能會發現他們和烏克蘭的處境相同，雖獲得國際同情，但沒有軍事協助。

不少評論家預期瑞典和芬蘭對於是否加入北約將協同行動，但兩國領導人強調，兩國可能會做出不同決定。

瑞典執政黨本週宣布，將檢討評估瑞典長期反對加入北約的立場。

芬蘭前總理史塔布告訴法新社，對瑞典的社會民主黨（Social Democrats）而言，改變對北約立場，就像是改變宗教信仰一樣。「我說的不是從新教徒變成天主教徒，而是從基督徒變成穆斯林。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）警告，倘若芬蘭加入北約，俄羅斯將採取行動「重新平衡局勢」。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，俄羅斯可能採取空中、地面，或者混合攻勢，而國內支持北約派相信芬蘭已有完善準備。

達斯歐表示，「俄羅斯幾乎肯定會大聲抱怨」，但「我不認為他們會訴諸暴力」。

「然而，從俄羅斯總統（蒲亭）當前的心態來看，我也不能完全排除。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110413