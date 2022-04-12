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北約：瑞典與芬蘭是否提出加入申請 得自行決定

2022/4/12 19:27
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（中央社首爾12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席今天表示，該組織並未排除任何潛在新成員，瑞典和芬蘭得自行決定它們是否要加入北約。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天在首爾告訴媒體記者：「任何想加入北約的國家都可以自行決定是否提出申請，它們（瑞典和芬蘭）尚未提出。我們不會強迫任何人加入北約。」

包爾還說，北約並未向任何國家施壓，要求對方提供武器援助烏克蘭。

包爾本週訪問韓國，旨在商討烏克蘭相關情勢，以及北約與韓國軍事合作議題。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）11日向韓國國會發表視訊演說，要求首爾提供任何能提供的軍事援助，包括裝甲車輛和防空飛彈。

包爾指出，他已就澤倫斯基的要求，與韓國官員進行討論。他證實，首爾的立場就是目前僅提供非致命武器援助。

他說：「既然澤倫斯基總統提出要求，表示他需要這類武器」，不過仍要看韓國政府是否願意且能夠提供。

他也強調，北約並未要求韓國軍援烏克蘭；儘管北約成員國向烏克蘭提供武器，但北約本身並未直接向烏克蘭提供軍援。

包爾說，北約與成員國將繼續提供「一切可能援助」，確保烏克蘭存續，但北約不會派遣本身軍隊或戰機前往該國作戰。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110412

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