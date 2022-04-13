西方制裁俄國 美財長警告各國若破壞將面臨後果

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，不譴責俄羅斯對烏克蘭發動「令人髮指戰爭」並想藉此謀利的國家是短視近利，若破壞西方對俄國實施的制裁，它們將面臨後果。

葉倫為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）主辦的活動所準備的廣泛談話警告說，美國和合作夥伴針對俄國侵略烏克蘭而向莫斯科當局和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）實施全面制裁，但美國和合作夥伴對於破壞全面制裁的行動「不會無動於衷」。

葉倫表示，俄國與烏克蘭之間的戰爭重塑了世界經濟前景，美國總統拜登（Joe Biden）政府堅決允諾要讓俄國對自身的「可怕行徑」及違反國際法行為負起責任。

她說：「放心，在蒲亭結束他發動令人髮指戰爭之前，拜登政府將跟我們的合作夥伴一同努力，把俄國進一步推向經濟、金融和戰略孤立。」

葉倫指出，俄國入侵烏克蘭促使許多國家和企業採取一致立場並中斷跟莫斯科的商業往來，有助於形塑全世界對其他「未解決全球挑戰」的回應。

葉倫還說，但部分國家依然「袖手旁觀，或許看到保持跟俄國之間的關係並填補其他國家留下空間的謀利機會」，但她沒有點名任何特定國家。

幾天前，拜登警告尚未對俄國實施制裁的印度，聲稱向俄國購買更多石油不符合印度的利益，且可能會阻礙美國對於烏克蘭戰爭的因應。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110413