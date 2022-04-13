拜登首度稱俄羅斯對烏克蘭種族滅絕 油價不應仰賴獨裁者

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國總統拜登今天表示，油價不應取決於獨裁者是否宣戰或進行種族滅絕，暗指俄羅斯總統蒲亭軍事入侵烏克蘭，導致國際油價上揚。這是拜登首度以「種族滅絕」形容烏克蘭情況。

美國勞工部今天公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高。這項數據略高於市場預期的8.4%，超越2月的7.9%，也是連續第6個月通膨率高於6%。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭導致3月上旬國際油價衝上14年新高，是推升物價上揚的主因之一。根據勞工部數據，美國3月汽油價格月增18.3%，占CPI整體漲幅逾半，月增率遠高於2月的6.6%。在汽油推升下，能源價格月增11%，年增32%。

拜登（Joe Biden）今天走訪愛荷華州時談及替代能源時表示，正盡一切所能透過行政命令降低價格，並解決蒲亭（Vladimir Putin）造成的價格上漲，「你的家庭預算、加滿油箱的能力，不該取決於一個獨裁者是否在半個世界之外宣戰並犯下 種族滅絕 什麼是種族滅絕？ 種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議） 聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下： 蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者 殺害該團體成員。

致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害。

故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。

強制施行辦法，意圖防止該團體內成員生育。

強迫轉移該團體之兒童至另一團體。 看更多 關閉 」。

雖然拜登政府多次稱蒲亭在烏克蘭犯下戰爭罪，也曾指控蒲亭為戰爭犯，但這是拜登首度以「種族滅絕」形容發生在烏克蘭的情況。

拜登4日曾被媒體問及是否同意發生在烏克蘭首都基輔附近布查鎮（Bucha）的暴行構成種族滅絕時，他回應，「不，我認為這是一種戰爭罪行」。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）當天稍晚也表示，俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，但還未看到烏克蘭人民被系統性地剝奪生命的暴行達到種族滅絕的程度。（編輯：陳政一）1110413