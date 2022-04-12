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烏克蘭：基輔周遭逾1200具屍體 東郊地下室6人遭槍殺

2022/4/12 21:23（4/12 21:53 更新）
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烏克蘭表示已在基輔周遭發現逾1200具屍體。圖為警察在基輔郊區布查鎮檢查遺體。（美聯社）
烏克蘭表示已在基輔周遭發現逾1200具屍體。圖為警察在基輔郊區布查鎮檢查遺體。（美聯社）
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長今天表示，在基輔（Kyiv）東郊一棟建築物地下室發現6人遭槍殺，這起最新發現加強了對俄羅斯暴行的指控。

法新社報導，烏克蘭檢察總長辦公室發表聲明指出，在調查一處私人住宅期間，於地下室發現6具遭槍殺平民屍體，這些殺戮發生在首都基輔東郊布洛瓦利市（Brovary）。

烏克蘭檢察總長指稱，這些殺戮是由俄軍執行，他們在俄國當局侵略烏克蘭之初掌控那個地區。檢察總長公布據稱發現屍體的現場影像，顯示手電筒照亮的黑暗混凝土洞裡有多具屍體。

俄軍被控在烏克蘭到處犯下廣泛暴行，尤其是在他們撤離的基輔周遭地區。俄國當局否認那些指控，但烏克蘭稱已在基輔周遭發現逾1200具屍體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天透過視訊告訴立陶宛國會議員，在基輔的官員持續調查俄軍犯下罪行。

澤倫斯基指出：「幾乎每天都發現新的亂葬崗，正在收集相關證詞，有數以千計受害者，數百起凌虐案。持續在排水溝和地窖發現屍體。」（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110412

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