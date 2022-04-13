烏克蘭當局逮捕親俄議員 澤倫斯基要蒲亭拿戰俘換好友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭當局今天逮捕俄羅斯總統蒲亭的好友梅維楚克之後，烏國總統澤倫斯基提議讓俄國拿烏克蘭戰俘來換人。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）清晨在Telegram放上演說影片表示，「考慮這種可能性對我國安全部隊和軍隊很重要」。

「我向俄羅斯聯邦提議，以此人交換我們現在被俄國俘虜的男孩女孩。」

「希望梅維楚克（Viktor Medvedchuk）成為你們的榜樣。即便這位前寡頭沒有脫逃。我們對來自俄羅斯內地更純粹的罪犯還有什麼好說的？我們會抓到每一個人。」

67歲的梅維楚克是蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭最親近且最具影響力的盟友，俄軍入侵烏克蘭後他逃離軟禁，但今天遭烏克蘭安全部隊逮捕。

澤倫斯基在網路貼上模樣狼狽的梅維楚克身著烏克蘭軍服、雙手上銬的照片。澤倫斯基在Telegram上說：「烏克蘭安全局執行特殊行動，幹得好！」

安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）表示，幹員們執行「迅雷不及掩耳且多層級的特殊行動，逮捕了」親俄國會議員梅維楚克。

梅維楚克身家在烏克蘭名列前茅，但因與莫斯科關係密切而備受爭議。他涉嫌竊取遭俄國兼併的克里米亞天然資源，以及將烏克蘭軍事機密透露給俄國，去年被控叛國罪遭到軟禁。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110413